Más de 500 mil alumnos regresan a clases en Coahuila

Más de 500 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el próximo 31 de agosto en las escuelas públicas de Coahuila, informó Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica en el estado.

El funcionario señaló que durante esta semana los maestros participan en los consejos técnicos escolares, en su fase intensiva, para preparar las condiciones para el inicio del ciclo escolar.

Indicó que, a partir del lunes, comenzará de manera simultánea la entrega de libros de texto, útiles escolares y otros materiales en los 38 municipios del estado.

Como parte de este programa, el gobernador también entregará mobiliario nuevo para diversas escuelas, en coordinación con los alcaldes y con el área de Mejora.

Lozano detalló que los apoyos beneficiarán a más de 500 mil estudiantes de educación básica de instituciones públicas.

Además, se distribuirán uniformes y calzado escolar en comunidades rurales y en zonas identificadas como vulnerables.

En una primera etapa, se entregará mobiliario escolar por alrededor de 20 millones de pesos en los 38 municipios.

El material contempla equipos destinados principalmente a alumnos y maestros, entre ellos pizarrones, escritorios y alacenas, así como otros artículos utilizados en los planteles educativos.