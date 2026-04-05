Constructores en Monclova enfrentan retos por aumento del asfalto

El aumento del 59 % en el precio del asfalto podría reducir las obras del Gobierno Federal y complicar la situación de los constructores ante la falta de proyectos, advirtió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Monclova (CMIC), Humberto Prado.

El dirigente señaló que el encarecimiento de este insumo clave representa un fuerte golpe para la planeación y ejecución de infraestructura, al elevar de forma considerable los costos de pavimentación y mantenimiento carretero.

"El asfalto se fue al 59 % de aumento, viene a ocasionarle al Gobierno Federal un problemón enorme con las obras que se están realizando, con el incremento en los costos", afirmó.

Indicó que, si bien las obras en marcha no pueden detenerse, sí existe el riesgo de que se registren retrasos o que se reduzca la cantidad de proyectos a nivel nacional.

Prado atribuyó el incremento a factores internacionales, como el conflicto bélico que ha impactado el precio de los materiales y combustibles, incluido el diésel, lo que mantiene la presión a este sector.

En este contexto, advirtió que algunas empresas podrían entrar en una etapa de espera ante la incertidumbre, mientras otras enfrentarían problemas de liquidez que las obligarían a ajustar su plantilla laboral.

"Muchas empresas de pavimentación van a estar 'stand by' mientras ven qué pasa, porque la situación está dura y posiblemente algunas tengan que finiquitar trabajadores porque no han podido sostenerse".

Agregó que el sector se mantendrá atento a la evolución de los precios en las próximas semanas, con la expectativa de una posible estabilización.