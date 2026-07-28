Oralia Castillo lamenta muerte de Choquis en Monclova

Choquis, una perrita que fue rescatada en condiciones graves de salud tras ser abandonada y diagnosticada con moquillo, falleció después de una lucha por recuperarse, informó Oralia Castillo, integrante de la asociación Vocho Rescate Monclova.

La rescatista explicó que la historia de Choquis comenzó con abandono y enfermedad, pues durante un largo periodo permaneció sin recibir ayuda hasta que finalmente lograron trasladarla para recibir atención médica.

Castillo relató que una persona acudió por la perrita y logró ponerla bajo resguardo. Posteriormente, se contactó a quien presuntamente era su dueña; sin embargo, al conocer que Choquis requería atención veterinaria y hospitalización, habría señalado que ya no quería hacerse cargo de ella.

Ante esa situación, Dariela, quien inicialmente la resguardó, decidió adoptarla de manera definitiva. Con apoyo para su tratamiento, la perrita continuó con sus cuidados hasta que finalmente falleció por pancreatitis.

Oralia Castillo señaló que, aunque la pérdida representa un golpe para quienes participaron en su rescate, casos como el de Choquis son importantes para generar conciencia sobre la responsabilidad de tener una mascota y el respeto que merecen los animales. "Ellos sienten", expresó la integrante de Vocho Rescate Monclova, al señalar que aún existen comentarios de personas que minimizan el abandono animal o incluso promueven acciones de maltrato.

La asociación hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de brindar atención, protección y cuidados adecuados a los animales de compañía.