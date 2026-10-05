Humberto Prado asegura que retiro de montacargas no afecta a AHMSA

El retiro de un montacargas propiedad de Montacargas Bravo de las instalaciones de Altos Hornos de México no afecta el proceso de venta de la siderúrgica, pero debió esperar a que se definiera su situación, indicó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Humberto Prado Montemayor mencionó que el retiro de los equipos que se dio este lunes no afectará las condiciones para la venta de AHMSA, ya que estaba claro que el equipo no pertenecía a la empresa, pero esta acción genera tensión entre los trabajadores que se mantienen a la espera de la resolución del proceso.

"Esto no va a afectar la venta, sabemos que el equipo era de esta empresa y que estaban pidiendo recuperar y no estaban dentro de los activos o inventario de la empresa, por lo que no cambia el valor de la empresa".

Mencionó que la mejor decisión era esperar a que se definiera la situación de AHMSA, que se espera tener en los próximos días información sobre el futuro del proceso, si se concreta la venta o cuál será el siguiente paso.

"Ya estamos a unos días de que se defina la situación de AHMSA, por lo que lo preferible era que se esperaran a que se resolviera el tema de la venta y ya después procedieran con la orden del juez".

Reiteró que retirar maquinaria de la empresa en esta etapa del proceso puede aumentar la tensión con los trabajadores.

"Hay conflictos y era preferible mantener la calma y esperar que se resolviera el tema de la venta de AHMSA", indicó.