Detienen rehabilitación de carretera 57 en Saltillo

El proyecto de rehabilitación de la carretera federal 57, anunciado por el Gobierno Federal para este año, permanece detenido debido al aumento en el costo del asfalto, lo que obligó a replantear el presupuesto de la obra.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC), Humberto Prado, quien señaló que el proyecto se tenía contemplado iniciar para este mes de julio, sin embargo no se ha dado ningún avance.

Señaló que de acuerdo con la información que ha trascendido, el aumento en el precio del asfalto, que se incrementó entre un 30 y 40 por ciento, obligó a replantear el proyecto ante la modificación del monto que se tenía previsto de manera original para la ejecución del proyecto.

Indicó que el inicio de la rehabilitación ya estaba en preparación e incluso había personal en Saltillo para comenzar con los trabajos, sin embargo se retiró a la gente y no se ha dado información oficial sobre el proyecto.

"Ya estaba listo todo, ya había gente en Saltillo para hacer los inicios, ahora ya no están y los teléfonos que tenía para comunicarme con ellos ya no contestan".

El presidente de la CMIC dijo que no tiene información sobre una posible cancelación del proyecto y consideró que la suspensión obedece únicamente al incremento en los costos de los materiales, por lo que estimó que la Federación deberá gestionar recursos adicionales para reactivar la obra.

Hasta el momento no existe una fecha oficial para el inicio de los trabajos en la carretera federal 57, a pesar de que el proyecto estaba programado para iniciar a mediados de este año y representaba la esperanza de los constructores locales de incluirse como parte de los trabajos.