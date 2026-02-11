Resolución financiera en CMIC Monclova tras gestión de Humberto Prado

Tras un proceso legal que se prolongó por casi cinco años, el actual presidente de la CMIC, Humberto Prado, confirmó que finalmente se ha alcanzado una resolución económica en el conflicto financiero derivado de la administración del expresidente Ricardo Gutiérrez. Gutiérrez, cuya gestión fue señalada por defraudar a la institución, deberá realizar un pago definitivo de $3,800,000 MXN. Aunque la deuda original era de $1,800,000 MXN, la cifra escaló significativamente debido a intereses acumulados y costos de defensa, logrando cerrarse en el monto actual tras acreditar abonos previos por $200,000 MXN.

Con la recuperación de estos recursos, Humberto Prado detalló un plan integral para rescatar la infraestructura de la cámara, la cual presenta un deterioro visible. Las prioridades inmediatas incluyen trabajos de enyesado y pintura en los muros dañados, así como una intervención profunda de impermeabilización en los techos. Estas acciones son críticas para detener las filtraciones de agua y permitir la sustitución de los plafones que han colapsado a causa de las constantes goteras.

En el ámbito de las instalaciones básicas, la inversión cubrirá la remodelación total de los sanitarios de hombres y un mantenimiento preventivo a la cisterna. Además, se planea solucionar deficiencias técnicas que comprometen la operatividad diaria, como la sustitución del interruptor eléctrico principal que falla con frecuencia y el reemplazo del portón de acceso, el cual se encuentra actualmente caído. Estas mejoras buscan devolver la funcionalidad y seguridad a la sede de la CMIC en Monclova.

Finalmente, la administración de Prado modernizará los sistemas de climatización, instalando nuevas unidades de aire acondicionado en la sala de juntas y el salón de eventos. Los equipos actuales no solo son obsoletos y presentan daños físicos por factores externos como el granizo, sino que generan un consumo eléctrico excesivo que afecta las finanzas de la cámara. Con esta renovación, la CMIC busca cerrar un capítulo de incertidumbre legal y comenzar una nueva etapa de eficiencia y dignificación de sus espacios.