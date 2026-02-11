Irregularidades en fiscalía de Coahuila por caso de agresión a menor

Una familia monclovense denunció públicamente irregularidades y un presunto tráfico de influencias dentro de la Fiscalía del Estado, tras un incidente ocurrido el pasado 1 de diciembre en el salón de fiestas "Divertingo". Según el testimonio de Juan Manuel Carlos, el conflicto inició cuando la Licenciada Betty Reyna —hija de conocido abogado de apellido Reyna— intervino en una riña de niños agrediendo físicamente a su nieto, a quien presuntamente golpeó en el rostro y estrujó de los brazos.

A pesar de que la madre del menor presentó una denuncia inmediata respaldada por un certificado médico del pediatra Samuel Ramos —quien documentó lesiones en la cara y extremidades del niño—, los afectados aseguran que la fiscalía ha ignorado las pruebas y ha actuado de "mala gana". Por el contrario, la presunta agresora interpuso una contradenuncia contra la abuela del menor, Olga Lilia Alvarado, proceso que ha avanzado con una celeridad inusual, incluyendo amenazas de orden de aprehensión sin que mediara un citatorio formal previo.

El denunciante señaló además una serie de tácticas intimidatorias, como la visita de un agente apodado "El Negro", quien se presentó en su domicilio de manera informal para recabar datos personales. Juan Manuel Carlos enfatizó que, mientras la denuncia por el maltrato al niño permanece estancada y la administración del salón de eventos se niega a entregar videos claros de las cámaras de seguridad, su esposa ha sido presionada para asistir a una mediación bajo amenaza legal, lo que atribuyen al peso político de la familia de la Licenciada Reyna en la comunidad jurídica.

Finalmente, la familia informó que ya han buscado la intervención de instancias superiores, contactando a los despachos del Fiscal del Estado, Alejandro González, y del Gobernador a través de Francisco Álvarez, para exigir que el caso se maneje con imparcialidad. "Lo del menor está estancado y a mi esposa ya le exigen un pago alto por supuestas lesiones", lamentó el afectado, quien espera que las autoridades de Coahuila revisen el actuar de los funcionarios involucrados en Monclova.

Cabe señalar que este miércoles acudieron a instalaciones de la fiscalía, donde estuvieron de acuerdo en pagar el monto que solicitan por daños, pero también buscan que la demanda que realizaron ellos en un inicio también se siga por igual.