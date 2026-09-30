Humberto Prado Montemayor analiza oferta de Arturo Domínguez por AHMSA

Aunque reconoció las dudas que ha generado la oferta de Arturo Domínguez por AHMSA, el presidente de la CMIC señaló que es necesario dar el beneficio de la duda, pero advirtió que las autoridades debieron verificar las condiciones del proceso.

Humberto Prado Montemayor consideró que las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento resultan "muy increíbles", pero dijo que mantiene la esperanza de que el postor cumpla, principalmente por las expectativas que existen entre los trabajadores de la siderúrgica.

"Yo prefiero darle el beneficio de la duda al señor, aunque allá quienes me juzguen de ingenuo".

Mencionó que si Domínguez no cumple con lo establecido, el problema corresponderá a quienes participaron en el proceso y a las autoridades que permitieron que avanzara en esas condiciones.

"Si no lo cumple, el problema no es de nosotros, el problema es de ellos y posiblemente de la autoridad que permite este tipo de situaciones", indicó al señalar que las autoridades debieron validar la autenticidad de los postores.

Prado señaló que las modificaciones realizadas por la jueza al procedimiento después de la subasta fueron importantes, por lo que consideró necesario esperar antes de establecer una conclusión sobre el futuro de la operación.

El presidente de la CMIC reconoció que en el sector empresarial no se tiene conocimiento directo sobre Arturo Domínguez y existen versiones de que ha participado en otras subastas que no se han concretado, aunque aclaró que no conoce directamente la realidad de esos antecedentes.

Insistió en que las autoridades encargadas del procedimiento tienen la responsabilidad de detectar y verificar las condiciones en que participan los postores.