Humberto Prado solicita reactivación de AHMSA para trabajadores en Monclova

La posible reactivación de Altos Hornos de México debe beneficiar en primera instancia a los trabajadores y proveedores de la región Centro que durante años han enfrentado las consecuencias de la crisis de la empresa, externó el presidente de la CMIC en Monclova, Humberto Prado.

Tras definirse la fecha para la segunda subasta y el avance que se da en el proceso de la venta de la empresa, el dirigente empresarial hizo un llamado a quien resulte comprador para que otorgue prioridad a la contratación de los trabajadores y a las empresas locales que formaban parte de la cadena de proveeduría de AHMSA. Pedirles que empiecen los trabajos con los obreros de aquí de Monclova, que muchos de ellos han estado sufriendo por varios años por la falta de trabajo y de recursos económicos, expresó.

Mencionó que la recuperación de la acerera también debe impulsar a las constructoras y proveedores locales que resultaron afectados por el cese de operaciones, ya que muchas empresas redujeron sus actividades o desaparecieron a consecuencia de la crisis de Altos Hornos de México.

El presidente de la CMIC propuso que el síndico del concurso mercantil entregue al futuro inversionista un listado de las empresas y prestadores de servicios que fueron afectados por la paralización de AHMSA, con el propósito de que sean considerados en las primeras contrataciones. Indicó que esas compañías cuentan con experiencia en los distintos procesos industriales y en el mantenimiento de la maquinaria de la siderúrgica, lo que facilitaría el reinicio de operaciones. Que tengan un listado de toda la gente y de las empresas que fueron dañadas por esta situación para que sean los primeros en trabajar, sabemos que tienen mucha experiencia en cada uno de los rubros de la maquinaria de Altos Hornos de México, indicó.