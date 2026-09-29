Clínica 7 del IMSS: Humberto Prado asegura que trabajos de rehabilitación continuarán

El desprendimiento de parte del techo en el área de laboratorios de la Clínica 7 del IMSS puso nuevamente bajo alerta las condiciones del inmueble, donde aún existen zonas que requieren atención a pesar de los trabajos de rehabilitación realizados.

El presidente de la CMIC y consejero del Seguro Social, Humberto Prado, reconoció que todavía hay áreas pendientes por atender al interior de la clínica, aunque aseguró que una gran parte del hospital ya fue rehabilitada y que los trabajos continuarán.

Explicó que realizó un recorrido por las instalaciones junto con las autoridades del IMSS y constató las condiciones de distintos espacios, entre ellos los quirófanos, terapia intensiva y los diferentes pisos. "Se arregló una gran parte, una gran parte que ustedes saben que había como 60 años que no se le metía mucho dinero ahí".

Indicó que el edificio es de grandes dimensiones y reconoció que todavía existen áreas que requieren de intervención, por lo que el delegado del IMSS ha realizado las solicitudes ante las autoridades federales para atender los pendientes.

Externó que dentro de los proyectos está continuar con la rehabilitación el próximo año, al presentarse diversas solicitudes para atender necesidades que aún existen al interior del hospital. Sin embargo, no pudo confirmar si existe un presupuesto autorizado para continuar con los trabajos durante 2027.