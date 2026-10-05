Piden ampliar obras en Clínica 7

Tras registrar un avance en la remodelación de diferentes áreas de la Clínica 7 del IMSS, se busca continuar con trabajos en zonas importantes que no son visibles, como instalaciones eléctricas y tuberías.

Humberto Prado, consejero del IMSS, informó que recientemente realizó un recorrido por el hospital junto con el delegado estatal del Seguro Social, José Valeriano de la Rosa, y la directora, para constatar las condiciones de las instalaciones y señalar los aspectos que aún requieren atención.

Durante la supervisión recorrieron urgencias, quirófanos, terapia intensiva y los diferentes pisos, donde encontraron áreas limpias, camas y equipo nuevos, además de personal médico y de enfermería atendiendo a los pacientes.

Mencionó que se ha logrado un avance importante con el trabajo que se ha realizado en la clínica en más de un año, mejorando notablemente las condiciones en que se encontraba el nosocomio.

Reconoció que aún faltan áreas por mejorar, y dijo que existe el interés de las autoridades del IMSS por continuar con las obras en la clínica de Monclova. Señaló que hay áreas por atender, así como aspectos que se tienen que cambiar debido a su antigüedad, como es el cableado eléctrico, tuberías y demás.

"Se ha trabajado mucho en lo que se ve y ahora también se tiene que atender, lo que no se ve, lo eléctrico, tuberías y todas esas cosas, que no ven los derechohabientes, pero que son necesarias para un buen funcionamiento".

Señaló que la delegación Coahuila mantiene la gestión de recursos para continuar con las obras de remodelación en la Clínica 7, por lo que confían que el próximo año continúen los trabajos.