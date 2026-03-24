Empresarios de Coahuila piden acelerar el desarrollo del gas shale

Empresarios de la región Centro reiteraron su llamado al Gobierno federal para impulsar el desarrollo del gas shale en Coahuila en el corto plazo, al considerar que este proyecto puede detonar el crecimiento económico y generar un importante número de empleos.

El presidente de la CMIC en Monclova, Humberto Prado, señaló que el sector mantiene la expectativa de que se concrete este proyecto, como lo ha mencionado el gobernador, lo que representará un impulso a la economía y permitirá la inclusión de constructores locales en este desarrollo.

Es necesario que el proyecto se concrete en el menor tiempo posible y se tenga la voluntad de la Presidenta de la República por impulsar este sector, ya que Coahuila está listo para ello.

Comentó que existe un importante número de empresarios y constructores involucrados en este sector, por lo que vendrá a detonar una economía regional y estatal.

La Presidenta de la República ha señalado que sería un proyecto que se podría dar en un plazo de tres años, ante lo que el representante de los constructores indicó la importancia de que sea lo antes posible. "El desarrollo del gas shale en Coahuila representa una oportunidad para fortalecer la economía a nivel regional, principalmente en sectores como la construcción, servicios y proveeduría".

Confía en que la relación que el Gobernador Manolo Jiménez mantiene con la Presidenta de la República permita que este proyecto avance y se concrete en un menor tiempo.