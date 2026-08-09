Nuevo modelo de credencial para votar genera confusión en ciudadanos

El desconocimiento del nuevo modelo de credencial para votar ya genera dudas sobre su autenticidad entre instituciones y empresas, situación que puede dificultar a los ciudadanos realizar trámites o acceder a servicios.

Lo anterior lo señaló el vocal del Registro Federal de Electores, Ian Aguilar Madrigal, quien mencionó que más de 3 mil ciudadanos a nivel distrital ya cuentan con el nuevo formato de la credencial, por lo que llamó a instituciones a conocer sus características y reconocerlo como un documento auténtico.

"Han venido algunos ciudadanos de instituciones diversas donde piensan que la credencial no es original, es apócrifa".

Explicó que uno de los elementos que más llama la atención es la muesca lateral, diseñada para que las personas con debilidad visual puedan identificar que se trata de una credencial para votar.

El nuevo documento también incorpora un relieve táctil con las siglas del INE y una boleta, además de elementos de seguridad que pueden ser identificados mediante luz ultravioleta, como la fecha y el folio del trámite.

El nuevo formato también permite que, si así lo manifiesta el ciudadano, se registre su pertenencia a una comunidad indígena o afromexicana, así como la opción no binaria.

El vocal del Registro Federal de Electores destacó que las modificaciones buscan reforzar las medidas de seguridad de la credencial y hacerla un documento más incluyente.

Ante las dudas que ya se han presentado, insistió en la importancia de que instituciones y empresas conozcan el nuevo diseño para evitar cuestionamientos sobre su autenticidad al momento de ser presentada por los ciudadanos.