Impacto positivo en Sabinas: Empresarios optimistas tras licitación de carbón

SABINAS, COAH.- Empresarios locales están llenos de esperanza tras la reciente licitación de venta de carbón de productores a la Comisión Federal de Electricidad.

Jesús Alemán Huerta, propietario de un negocio de comida en la región, afirmó que esta noticia es un aliciente importante para la economía local.

"Es un buen momento para nosotros, ya era tiempo de una buena noticia", dijo Alemán Huerta. "Esperamos que esto traiga beneficios para todos los empresarios y la comunidad en general". La situación actual ha sido difícil para muchos negocios en la región, que dependen en gran medida de la industria del carbón.

Alemán Huerta destacó que su negocio ha tenido que adaptarse a la situación económica actual, incluso cerrando una sucursal para enfocarse en las otras tres. "No hemos tenido que suspender a nadie, pero sí estamos un poco apretados", afirmó. Sin embargo, con la llegada de los pedidos de carbón, los empresarios están llenos de esperanza y optimismo para el futuro.

La licitación de carbón es vista como un impulso importante para la economía local, y los empresarios están ansiosos por ver los beneficios de esta noticia. "Es una realidad que ya está aquí, y esperemos que traiga beneficios para todos", dijo Alemán Huerta.

Los empresarios de Sabinas están trabajando con la esperanza de cerrar el año con un aumento en las ventas y una economía más estable. La noticia de la licitación de carbón ha generado un sentimiento de optimismo en la región, y se espera que tenga un impacto positivo en la economía local.