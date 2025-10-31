Vecinos de Sabinas exigen soluciones ante la turbiedad del agua

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Vista Hermosa reportaron la salida de agua turbia en su toma domiciliaria durante la noche y madrugada de este viernes, generando preocupación entre las familias que dependen del servicio para sus actividades básicas. El problema afecta principalmente a quienes viven en las zonas altas de la cabecera municipal, donde el suministro de agua potable se realiza una vez cada tercer día, lo que complica aún más la situación.

Los vecinos señalaron que el agua que reciben es destinada principalmente a labores de limpieza doméstica e higiene personal, por lo que la turbiedad representa un riesgo para la salud. "No podemos confiar en el agua que llega, y no tenemos otra opción más que usarla porque no hay más días de abasto", comentó una residente afectada. La comunidad exige respuestas claras y soluciones inmediatas por parte de las autoridades.

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado urgente al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Región Carbonífera y a la oficina municipal de Sabinas para que se garantice un servicio eficiente y seguro. Cabe destacar que en meses anteriores, se había reportado el abandono de una pila de almacenamiento de un millón de litros en la misma colonia, la cual prometía mejorar el abasto en once colonias del sector.

Los vecinos también han solicitado que se realicen inspecciones técnicas en la red de distribución para determinar el origen de la turbiedad. Algunos sospechan que podría tratarse de acumulación de sedimentos o falta de mantenimiento en las tuberías, lo que pone en duda la calidad del agua que llega a sus hogares. La falta de información oficial ha generado incertidumbre y molestia entre los afectados.

Mientras tanto, las familias de Vista Hermosa continúan enfrentando la incertidumbre de recibir agua en condiciones no aptas para el consumo. La comunidad exige que se informe sobre la calidad del agua y se reactive la infraestructura abandonada para garantizar el derecho al acceso seguro al vital líquido.