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Coahuila

Fiscalía General del Estado confirma hallazgo de restos óseos en vivienda abandonada

El hallazgo se produjo en una vivienda en estado de abandono, lo que complica la identificación de la víctima.

Por Adriana Cruz - 19 abril, 2026 - 07:55 a.m.
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      A más de 24 horas del hallazgo de restos óseos en una vivienda abandonada en el primer cuadro de la ciudad, la víctima continúa sin ser identificada, confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo.

      El funcionario señaló que, de acuerdo con los primeros análisis realizados por personal forense, los restos corresponden a una persona del sexo masculino; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad ni el tiempo exacto que llevaba en el lugar.

       

      Como se informó previamente, el hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Allende, entre Guerrero y Zaragoza, inmueble en estado de abandono donde fueron localizados los restos en el segundo piso, tras el ingreso de dos menores que descubrieron la escena.

      Debido al avanzado estado de descomposición —sin presencia de tejido—, las autoridades indicaron que el cuerpo podría haber permanecido durante un periodo prolongado sin ser detectado, lo que complica las labores de identificación.

      La Fiscalía detalló que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde especialistas en criminalística y antropología forense realizan estudios para determinar características como edad aproximada, causa de muerte y posible correspondencia con reportes de personas desaparecidas en la región.

       

      El caso permanece bajo investigación, sin que hasta ahora se confirme si la muerte estuvo relacionada con un hecho violento o causas naturales.

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