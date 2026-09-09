Iglesia llama a cuidar a jóvenes

MONCLOVA, COAHUILA.- Ante el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves 10 de septiembre, la Iglesia Católica llamó a la sociedad y, particularmente, a los padres de familia, a mantenerse atentos a las necesidades emocionales de adolescentes y jóvenes, así como a buscar ayuda profesional y espiritual cuando sea necesario.

Fray David Albarrán Rebollar señaló que la Iglesia trabaja desde hace años, principalmente a través de la pastoral de adolescentes y jóvenes, para brindar herramientas que les permitan valorar su vida, descubrir su sentido y reconocer que son personas valiosas.

Importancia de la atención emocional en jóvenes

Explicó que, además de la oración, se busca reforzar este acompañamiento mediante talleres de capacitación y crecimiento humano. El religioso pidió evitar juicios precipitados hacia las personas que atraviesan una situación de este tipo.

"Estas personas que llegan a tomar tal decisión no están en sus cinco sentidos, están pasando por momentos difíciles", expresó.

Señaló que las situaciones emocionales que no son trabajadas o acompañadas pueden llevar a una persona a tomar decisiones de este tipo, por lo que consideró necesario que la sociedad sea sensible ante las necesidades de los demás.

Albarrán Rebozar destacó que cualquier persona puede convertirse en un instrumento para ayudar a quienes han perdido el sentido de la vida, recordándoles que son importantes y valiosos dentro de la sociedad y la Iglesia.

Ante los casos que involucran a jóvenes y adolescentes, el sacerdote resaltó la importancia del papel de los padres de familia. Recordó que las lecturas del Evangelio abordaron recientemente el llamado a mantenerse vigilantes, particularmente mediante la figura de los centinelas mencionada por el profeta Ezequiel.

Rol de los padres en la prevención del suicidio

Consideró que los padres deben estar pendientes de sus hijos, conocer sus necesidades y buscar ayuda profesional y espiritual para enfrentar cualquier situación emocional. "Hay que estar pendientes, hay que estar atentos y buscar siempre ayuda", afirmó.

El religioso explicó que, aunque las situaciones de este tipo pueden presentarse a cualquier edad, los adolescentes y jóvenes pueden encontrarse en una condición de mayor vulnerabilidad al contar con menos herramientas para afrontar determinadas situaciones emocionales.

Por ello, reiteró el llamado a las familias a mantenerse cerca de sus hijos y atender oportunamente cualquier situación que requiera acompañamiento.