Ven dolo en atropellamiento tras discusión en Coahuila

MONCLOVA, COAHUILA.- La Fiscalía General de Justicia de Coahuila investiga como un hecho presuntamente doloso el atropellamiento de un hombre de 45 años, ocurrido después de una discusión entre dos personas.

El Delegado de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, Everardo Lazo Chapa, informó que ya existe una denuncia presentada por un familiar de la víctima y que la autoridad también tomó conocimiento de las lesiones en el hospital.

Investigación del atropellamiento

Señaló que el video del hecho, que circuló en redes sociales, ya fue incorporado a la carpeta de investigación, además de que se han realizado declaraciones testimoniales y servicios periciales.

"Ya tenemos muy adelantada la carpeta de investigación para poderla concluir, yo creo que en los próximos días", indicó. De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la Fiscalía considera que existió dolo, debido a que el hecho habría derivado de un desacuerdo previo entre ambas partes.

Lesiones y consecuencias legales

Lazo Chapa explicó que, después de la discusión, la persona señalada se retiró del domicilio y posteriormente regresó a bordo de un vehículo, con el cual habría lesionado a la víctima. El funcionario detalló que las lesiones ponen en peligro la vida, debido a daños en un vaso y hematomas en el riñón.

El delito que se investiga corresponde a lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, indicó el Delegado, quien agregó que la penalidad es la misma que corresponde a un homicidio en grado de tentativa.

Lazo Chapa señaló que no es común que se registren lesiones dolosas provocadas con un vehículo automotor, aunque reiteró que en este caso existió una discusión previa entre las dos personas.

Finalmente, aclaró que la relación entre el presunto responsable y la víctima no corresponde a un asunto familiar o económico, ya que, de acuerdo con la información proporcionada, eran amigos.