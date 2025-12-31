Valentín Bustos llama a valorar la vida y la salud en el cierre del 2025

Llaman a valorar la vida y la salud ante el cierre del 2025, aun cuando no se cuente con una gran cena o bienes materiales durante estas fechas.

El pastor Valentín Bustos, de la Iglesia del Pueblo, hizo un llamado a las familias a reflexionar y agradecer por lo esencial: la vida y la salud.

El líder religioso señaló que, actualmente, la sociedad ha perdido el sentido de la vida al enfocarse excesivamente en lo material, dejando de lado el valor de la gratitud. "Estamos viviendo tiempos donde la humanidad se ha concentrado más en lo que posee que en aprender a vivir agradecidos con lo que tiene", expresó.

Indicó que contar con vida y salud, así como tener a la familia con bienestar, es una de las mayores bendiciones, especialmente en una época marcada por el materialismo y las emociones intensas que suelen acompañar el fin de año.

Añadió que la situación económica actual no es favorable para muchas familias, lo que ha impactado directamente en el ánimo y estabilidad social. Bustos explicó que problemáticas como el consumo de drogas no deben verse únicamente como detonantes, sino como el reflejo de una crisis emocional y social más profunda, derivada de la descomposición familiar y la falta de estabilidad.

En este contexto, mencionó el caso de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes enfrentan un panorama distinto al de años anteriores, lo que ha generado en muchos sentimientos de depresión y ansiedad.

Asimismo, advirtió que entre los jóvenes el principal problema es emocional, al buscar aceptación en círculos de amistad que no siempre fomentan hábitos positivos. Recordó que, de acuerdo con la enseñanza bíblica, las malas amistades pueden afectar las buenas costumbres, lo que se traduce en indisciplina y falta de rumbo.

Finalmente, el pastor subrayó que esta situación también afecta a los adultos, quienes enfrentan cargas emocionales que, en algunos casos, los llevan a tomar decisiones graves.