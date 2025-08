Ilda Natalia, madre de tres, enfrenta acusaciones de robo en Hotel Holiday Inn

Familiares de Ilda Natalia N., una de las mujeres implicadas en el presunto robo de 1.5 millones de pesos en el Hotel Holiday Inn, denunciaron públicamente que la acusan injustamente de un delito que no cometió y exigieron una revisión imparcial del caso.

"La detuvieron antes de llegar a su trabajo, la trasladaron a Piedras Negras y nadie hizo nada por defenderla", lamentaron, al tiempo que cuestionaron la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales, aseguran, son testimonios de personas cercanas a la parte acusadora. "Son amigos de las supuestas víctimas, esto podría tratarse de un auto robo", dijeron.

Indicaron que la situación ha sido especialmente difícil para la familia, ya que Ilda Natalia, de 39 años de edad, es madre de tres hijos de 19, 17 y 14 años. "Ella es una mujer honesta, entró a trabajar para ayudar con los gastos del hogar, y ahora la están señalando de algo que no hizo", expresaron.

También recriminaron que la empresa hotelera no le ha brindado apoyo legal. "Desde un inicio se cuidó más la imagen del hotel que a sus trabajadores. Ella tuvo que contratar un abogado particular", afirmaron.

Los familiares sostienen que no hay fundamento suficiente para mantenerla en prisión, pues, aseguran, los videos de seguridad no muestran el momento del robo ni evidencian la supuesta participación de Ilda Natalia. "Es la palabra de algunas personas, eso no debería bastar para quitarle la libertad. No es justo que las estén inculpando sin pruebas claras", señalaron.

El caso continúa su curso en los tribunales, mientras que la familia pide a las autoridades actuar con justicia y sin presiones externas.