Crisis económica y alza en precio de carne golpean ventas de carnicerías locales

La crisis económica y el incremento en el precio de la carne han provocado una caída de entre 15 y 20 por ciento en las ventas de carnicerías locales, lo que representa un fuerte impacto para los negocios dedicados a este giro en la región.

Luis Rivas Esparza, comerciante del ramo, explicó que la situación se ha complicado por diversos factores como la sequía del año pasado, el desempleo y el cierre de exportaciones, lo que ha provocado que el precio del ganado y de la carne continúe al alza.

"He platicado con muchos empresarios y he visto que ha bajado bastante el comercio, pero esperemos que el próximo año empiece a repuntar y sigamos adelante".

Señaló que como comerciantes esperan que en los próximos meses la situación económica mejore, lleguen nuevas empresas y se logre la reactivación de la economía, y les permita salir adelante.

Indicó que a pesar de que la exportación de carne a Estados Unidos se mantiene cerrada, el precio del ganado no ha disminuido con la venta a nivel nacional, al contrario, ha registrado un aumento entre un 10 y 20 por ciento en relación con el año pasado.

Comentó que los consumidores no han dejado de comprar carne, pero sí adquieren menores cantidades, donde la gente compra sobre todo lo que ocupan para el diario, y el tema de las reuniones ha disminuido.

El comerciante confió en que para el mes diciembre, que tradicionalmente es un mes fuerte para ellos en ventas, permita a los negocios recuperarse, aunque es poco probable que los precios bajen.

Finalmente, destacó que, pese al panorama adverso, algunos negocios han decidido invertir y abrir nuevos establecimientos en Monclova, lo que refleja la confianza que la economía local eventualmente se reactive.