Gas LP en diciembre: ventas estables a pesar del calor

Las altas temperaturas registradas en plena temporada decembrina generan un impacto en las ventas del gas LP, al mantenerse prácticamente sin variaciones, a pesar de tratarse de un periodo que tradicionalmente registra un repunte por el frío y la preparación de alimentos en las fiestas de fin de año.

Empresarios gaseros señalaron que el invierno atípico que se vive en la región Centro con temperaturas de hasta 28 grados, ha limitado el consumo de gas ya que no se ha presentado el frío intenso que suele detonar una mayor demanda.

Indicaron que, si bien durante las mañanas y noches se perciben temperaturas más bajas, lo que genera un ligero aumento en el uso de agua caliente para el baño, el consumo adicional no ha sido suficiente para provocar un repunte significativo.

Así mismo indicó que las fiestas decembrinas tampoco representan un aumento importante en las ventas, con la preparación de alimentos propios de esta temporada, contrario a lo que ocurre en otros años. "Uno pensaría que por las fiestas y la preparación de la comida aumenta, pero no, mucha gente de aquí sale, hay menos movilidad y esto disminuye la actividad y las ventas en este sector".

Añadieron que el consumo de quienes transitan por la región apenas compensa esta baja movilidad, por lo que el comportamiento no es comparable con el que se ha registrado en años anteriores.

Señalaron en que la venta de gas se mantiene estable, sin registrar alzas, pero tampoco se tienen caídas considerables, y esperan que durante los meses de enero y febrero, en que se prevé la llegada de las bajas temperaturas, se eleven las ventas.