Carlos Villarreal Pérez anuncia derrame económica por eventos deportivos en la ciudad

El alcalde Carlos Villarreal Pérez adelantó que los eventos deportivos programados en los próximos días generarán una derrame económica estimada en 10 millones de pesos, fortaleciendo la actividad turística y comercial de la ciudad.

El edil destacó que, además de los encuentros deportivos, ya se registra la llegada de visitantes por el arranque de la temporada de béisbol, lo que incrementa el consumo en distintos sectores.

Aunque en algunos casos los asistentes no pernoctan por tratarse de viajes de ida y vuelta, sí se refleja un impacto positivo en la cadena de valor turística, particularmente en restaurantes, comercios y servicios.

Subrayó que estas actividades contribuyen a la estrategia de diversificación económica que impulsa su administración, al tiempo que fomentan la colaboración entre sectores como el restaurantero, que también se ve beneficiado con la afluencia de visitantes.

Se estima la llegada de alrededor de 3,500 personas a la ciudad por estos eventos, quienes en su mayoría requerirán al menos una noche de hospedaje, lo que representa una ocupación adicional en días que tradicionalmente registran menor actividad.

Los eventos corresponden a dos torneos escolares: uno organizado por el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) y otro de los Juegos Escolares Populares, lo que contribuirá a posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos.

La inauguración del primero está programada para el jueves a las 18:30 horas en el auditorio Salvador Kamar, mientras que el segundo arrancará el martes de la próxima semana.

Ambos encuentros, señaló el alcalde, generarán un impacto económico relevante y contribuirán a posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos, impulsando el turismo y la actividad económica local.