Mario Dante Galindo advierte sobre cierre de Toyota en Tijuana

La salida de operaciones de Toyota de Tijuana hacia Texas representa el primer impacto de la revisión del T-MEC sobre la industria automotriz mexicana y podría desencadenar un efecto dominó con la migración de otras empresas, así lo advirtió el representante de la CTM Nacional, Mario Dante Galindo.

El dirigente sindical aseguró que varias compañías ya analizan trasladar sus operaciones fuera del país, luego de varios meses de evaluar el entorno comercial y la incertidumbre generada en torno al tratado. "Toyota es una empresa muy importante que empleaba a miles de trabajadores y hay otras compañías que prácticamente tenían las maletas listas".

Durante los últimos meses las armadoras han esperado el resultado de las negociaciones con Estados Unidos antes de tomar una decisión definitiva, sin embargo considera que el Gobierno Federal subestimó la importancia de la revisión del T-MEC. "Estamos viendo las consecuencias, no se le dio la atención necesaria al tratado comercial más importante para México y eso empieza a reflejarse en la salida de empresas, ante los resultados de la negociación".

Advirtió que el cierre de la planta no sólo afecta a la armadora japonesa, sino también a cientos de proveedores de autopartes, arneses y servicios vinculados con su cadena de suministro, lo que podría traducirse en la pérdida de entre 5 mil y hasta 10 mil empleos directos e indirectos.

Entidades como Chihuahua ya registran una reducción en sus niveles de producción, así como una disminución en contrataciones, situación que podría extenderse a otras regiones del país. El representante de la CTM alertó que Coahuila figura entre los estados más vulnerables debido a que es el principal productor de autopartes a nivel nacional y uno de los mayores exportadores de vehículos y componentes hacia Estados Unidos. "Si somos el estado número uno en producción autopartera, este golpe nos va a afectar de manera muy importante, porque no sólo se va una empresa, se van proveedores, cadenas de suministro y miles de empleos".

Dante Galindo señaló que además del contexto comercial, inversionistas analizan factores como la falta de certeza jurídica y los problemas de seguridad en carreteras, aspectos que afectan la confianza para mantener inversiones en México. A pesar del panorama, el dirigente consideró que aún existen posibilidades de revertir parte de la situación mediante la vía diplomática y una negociación más intensa con Estados Unidos.