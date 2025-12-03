Oscar Medina de CANACO señala efectos del aumento salarial en empresas

Empresarios de la región reconocen la intención del Gobierno Federal y de la Presidenta de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sin embargo advierten que el aumento al salario mínimo tendrá un impacto directo en los costos de operación, la competitividad y la estabilidad de muchas micro, pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la CANACO, Oscar Mario Medina Martínez señaló que estaban atentos a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), para conocer el impacto que se tendrá.

Este miércoles se informó a nivel nacional que a partir del 1 de enero se aplicará un 13 por ciento de aumento a nivel nacional, con lo que el salario mínimo pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, y en la zona fronteriza se aplicará un 5 por ciento de aumento, pasando de los 419.88 a 440.87 pesos diarios.

Con estas cifras, el salario mensual general pasará a 9 mil 582.47 pesos, mientras que en la frontera será de 13 mil 409.80 pesos.

El dirigente empresarial mencionó que si bien es cierto que el incremento salarial beneficia a la clase trabajadora, las cargas adicionales que genera complican el arranque del próximo año. "Definitivamente tenemos que hacer el comentario en ese sentido, estas cargas vienen a sumar a la carga impositiva, porque al subir los salarios mínimos también se mueven los tabuladores, aumenta el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS y también al Infonavit," explicó.

Señaló que los nuevos costos de operación con el pago de salarios, obliga a las empresas a realizar ajustes para continuar con la operación, en algunos casos se reflejará en el aumento de los productos y en otros se realizarán recortes de personal para hacer el mismo trabajo con menos personal.

"Hay quienes han dicho que ni brincando el año harán ajustes, pero hay quienes este mes deberán hacer ajustes y rescindir el contrato de 3 o 4, para que con el personal que tengan sigan las actividades del mismo negocio."

Aun así, reconoció que existe una necesidad real de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, alineándose con la meta federal de que el salario mínimo alcance hasta dos canastas básicas en 2025.

El sector comercial pidió al Gobierno Federal diseñar esquemas de incentivos, apoyos y condiciones más favorables para quienes generan empleos, a fin de equilibrar el impacto del nuevo ajuste salarial.