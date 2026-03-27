Cuatro Ciénegas diversifica su oferta turística tras cierre de Los Mezquites

El cierre de los "Los Mezquites" en Cuatro Ciénegas, no tendrá un impacto en la afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, así lo indicó el presidente de la OCV Monclova, quien dijo que aunque se trata de uno de los sitios más emblemáticos, actualmente existe una mayor diversificación de atractivos.

Enrique Ayala Quintanilla señaló que se mantienen al tanto de la inspección que realiza la PROFEPA en el Pueblo Mágico, al continuar la revisión de otros puntos como "Las Dunas y Las Playitas".

El representante del sector turístico desconoce los motivos que llevaron a esta revisión, sin embargo mencionó que anteriormente se han presentado otras observaciones por parte de la autoridad federal, como la suspensión de la carrera 21K que se realizó en el Río Mezquites a inicios de febrero.

Negó que la boda realizada el pasado fin de semana del influencer "Un tal Fredo", la cual atrajo las miradas al Pueblo Mágico, haya sido un factor para la revisión y la clausura, ante las imágenes difundidas en redes sociales, al mencionar que es un evento muy reciente, por lo que consideró que son otros factores.

En cuanto al impacto para el periodo vacacional mencionó que el impacto no es comparable con el de años anteriores, ya que actualmente existen otras alternativas para los turistas que llegan a Cuatro Ciénegas. "Cuatro Ciénegas ya no es lo mismo de antes en que todo se concentraba en un solo lugar, hoy tenemos turismo enológico, bodas, museos, noches astronómicas, muchas actividades que se están desarrollando".

Ayala indicó que hasta el momento no se han registrado cancelaciones en hoteles, e incluso las reservaciones continúan conforme a lo previsto para la temporada.

El presidente de la OCV subrayó que es fundamental cumplir con la normativa ambiental para evitar afectaciones permanentes en las áreas naturales protegidas. "Se trata de que todo esté abierto, pero también de respetar las reglas, el daño que se cause a estas áreas puede afectar de manera permanente al destino", advirtió.

Finalmente, confió en que las revisiones por parte de las autoridades no deriven en el cierre de más espacios turísticos, aunque reconoció que es necesario mantener vigilancia y orden en la operación.