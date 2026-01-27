Trabajadores de AHMSA enfrentan cambios en Concurso Mercantil

El Concurso Mercantil de Altos Hornos de México marcará una diferencia en los montos que recibirán los trabajadores, al privilegiar legalmente a quienes promovieron demandas laborales y obtuvieron una sentencia firme, mientras que el resto deberá ajustarse a lo establecido en la ley.

Rosario Rocha, abogada de un grupo de acreedores, explicó que aunque todos los obreros tienen la calidad de créditos preferentes, no todos se encuentran en la misma condición jurídica dentro del procedimiento. "Los trabajadores que demandaron tienen ya una cantidad reconocida por sentencia y esa cifra debe respetarse, aquí el problema es para quienes no generaron una demanda dentro de los plazos que marca la ley".

Mencionó que el Concurso Mercantil obligó a aplicar reglas distintas a las previstas en el contrato colectivo, lo que implica que muchos obreros podrían recibir montos inferiores a los que originalmente esperaban. Indicó que gran parte de los trabajadores no acudió a demandar por falta de información y por la expectativa de una negociación que resolviera el conflicto sin llegar a instancias judiciales.

"La ley protege a quienes ejercen sus derechos, aquello que no lo hicieron quedaron en desventaja y ahora tendrán que esperar a que se determine cuánto se les pagará conforme a la indemnización constitucional". La representante legal consideró que las protestas realizadas por trabajadores, tanto en juzgados como en espacios públicos, podrían tener un impacto político o administrativo, aunque reconoció que legalmente ya existen márgenes muy limitados para modificar los montos.

En relación con el proceso de venta de la empresa, explicó que los recursos de revocación presentados por algunos acreedores contra la subasta de AHMSA como unidad productiva no suspenden el procedimiento, aunque sí pueden generar retrasos si las autoridades admiten los amparos. Sin embargo, dijo que en esta etapa del proceso cualquier intento por frenar la operación implicaría garantizar económicamente los posibles perjuicios por la dilación. "Estamos en la fase de remate y el proceso sigue su curso, mientras que la juez ha sido clara en que debe avanzar", indicó.