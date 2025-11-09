Protección Civil Advierte sobre Impacto del Frente Frío Número 13

Ingresa el frente frío número 13; provocará un descenso drástico con temperaturas de 5 a 10 grados centígrados y ráfagas de viento de 45 kilómetros por hora.

“Estará ingresando el Frente Frío Número 13, afectando al norte del país. El pronóstico indica un descenso de temperatura más marcado, con mínimas que podrían bajar entre 5 y 10 grados centígrados”, explicó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

Aunque las zonas serranas y partes altas resentirán con mayor intensidad el cambio, la ciudad también experimentará una baja considerable, además de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, según los reportes preliminares del Sistema Meteorológico Nacional.

Alvarado señaló que, pese a que el cielo se mantendrá mayormente despejado, las bajas temperaturas y el viento harán necesario tomar precauciones, sobre todo con menores de edad, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

El titular de Protección Civil recordó que, si bien el frío ha llegado con retraso, las previsiones apuntan a una temporada invernal más fuerte de lo habitual, por lo que exhortó a la población a prepararse con ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y revisar el funcionamiento de calefactores o sistemas de gas para prevenir incidentes.

“Habíamos mencionado semanas atrás que aventurarse a pronósticos adelantados era arriesgado, pero por lo que se ve, el frío finalmente ha llegado y la temperatura comenzará a descender”, puntualizó Alvarado.