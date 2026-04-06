Monclova recibe entre 1,000 y 1,500 visitantes por torneo de béisbol

El municipio de Monclova continúa consolidándose como sede de eventos deportivos, al estimarse la llegada de entre mil a mil 500 visitantes esta semana con motivo de un torneo nacional de béisbol, lo que contribuirá a una importante derrama económica en la región.

De acuerdo con el alcalde Carlos Villarreal, las actividades realizadas durante el mes de marzo y la primera semana de abril permitirán cerrar con una derrama económica de entre 50 y 60 millones de pesos, cifra a la que se sumará lo generado en toda la región durante el periodo de Semana Santa.

El edil destacó que actualmente se encuentra en marcha un torneo nacional de béisbol en la categoría de 9 años, en el que participan 12 equipos foráneos y 14 conjuntos provenientes de distintos municipios de Coahuila y otros estados del país.

En total, el evento reúne a más de 250 niñas y niños deportistas, cifra que podría alcanzar los 300 participantes, generando además la llegada de familias y acompañantes durante toda la semana. "Son esfuerzos que, de manera natural, también impulsan a que conozcan nuestros atractivos turísticos", señaló.

El alcalde agregó que muchos de los visitantes aprovechan su estancia para recorrer otros puntos de interés en la región, como Candela y Cuatro Cienegas, así como para convivir con familiares durante los días santos.

Subrayó que este tipo de eventos fortalece el turismo deportivo, sumándose a actividades como el nacional de fútbol y el Festival Vaquero, lo que ha permitido alcanzar niveles de ocupación hotelera que anteriormente no se registraban en la región.

Finalmente, Villarreal reiteró la importancia de seguir promoviendo el turismo en todas sus vertientes —histórico, cultural, social, de placer y deportivo— como una estrategia conjunta para detonar el desarrollo económico local.