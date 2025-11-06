Comienzan descuentos anticipados en el Buen Fin 2021

Aunque oficialmente el Buen Fin inicia el próximo 13 de noviembre, centros comerciales y cadenas nacionales decidieron adelantarse y lanzar sus propias promociones a partir de este jueves 06 de noviembre, generando un efecto inmediato en otros comercios de la región.

A pesar de que se había anunciado que este año se integraría al Buen Fin empresas como Walmart, después de varios años de rechazar ser parte de esta campaña, el día de ayer el centro comercial lanzó de nueva cuenta su campaña el Fin Irresistible, con descuentos en sus productos.

Oscar Mario Medina Martínez, Presidente de la CANACO reiteró que la tienda se sumará a la campaña este año, sin embargo dijo que algunos negocios empiezan antes o extienden sus descuentos por más días, para aprovechar la derrama económica que se genera al cierre del año.

"Algunos negocios ya están iniciando su programación y sus anuncios de oferta, otros se van a esperar hasta el día 13, y algunos incluso extenderán sus descuentos más allá del 17 de noviembre".

El dirigente explicó que esta estrategia anticipada no genera afectación al comercio local, pues cada empresa es autónoma en sus decisiones de promoción.

"Todo es válido dentro de las estrategias de publicidad. Lo importante es que todos, de una u otra forma, nos beneficiemos mutuamente", comentó.

Mencionó que para este año se prevé superar las cifras, con una proyección de obtener 200 mil millones de pesos, superior a los 179 mil millones que se alcanzaron en la edición del 2024.

Así mismo, señaló que a pesar de la situación económica que se vive en la región Centro, se espera una respuesta positiva de los consumidores.