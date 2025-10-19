Hoteleros de Monclova reportan caída del 40% en la ocupación

Hoteleros de Monclova reportan una caída del 40 % en la ocupación y temen que el reciente cateo registrado hace una semana en un hotel de la ciudad afecte todavía más la llegada de visitantes.

Federico Burckhardt, administrador de un hotel local, señaló que el 2025 ha sido uno de los años más complicados para el sector, marcado por la falta de turismo, la crisis industrial y ahora, la desconfianza que podría generar este tipo de hechos.

'Ha sido un año muy difícil, incluso peor que el anterior. La falta de empleo en otras empresas ha provocado que ni trabajadores ni turistas lleguen, y eso nos afecta directamente', explicó.

Burckhardt recordó que en años anteriores la actividad empresarial mantenía ocupadas las habitaciones con la llegada de contratistas y personal foráneo, pero la inactividad industrial —particularmente tras la crisis de AHMSA— provocó un desplome en las reservaciones.

'Estamos hablando de una baja del 40 %. Eso nos obliga a recortar gastos y a buscar la manera de mantenernos abiertos', dijo.

El empresario añadió que la incertidumbre se ha vuelto la norma entre los hoteleros, quienes no ven señales de recuperación en el corto plazo.

'Vamos viviendo al día. No sabemos cuándo pueda mejorar esto. Es complicado', lamentó.

La crisis en el sector refleja el impacto en cadena que atraviesa la región centro, donde la falta de actividad económica ha golpeado no solo a la industria, sino también al comercio, los servicios y ahora a la hospitalidad.