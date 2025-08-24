Salud de Hilda Natalia en riesgo por proceso legal

La vida de Hilda Natalia cambió de manera drástica tras ser señalada por un presunto robo cometido en un hotel de Monclova. La mujer, quien permaneció diez días recluida en el Cereso de Piedras Negras, actualmente se encuentra en libertad condicional, pero bajo la vigilancia de un brazalete electrónico, lo que ha marcado un antes y un después en su salud física y emocional.

Durante su breve estancia en prisión y lo que ha transcurrido de su proceso legal, Hilda Natalia ha perdido más de 10 kilos de peso, un deterioro que preocupa a su familia. Además, médicos le han diagnosticado diabetes, enfermedad que no padecía antes de esta situación, y se le analiza una posible anemia debido al desgaste físico y emocional que ha enfrentado.

Familiares señalan que ella nunca había presentado complicaciones de salud, y que los cambios han sido consecuencia directa de la presión, el encierro y la incertidumbre legal que todavía persiste.

"Mi esposa entró sana y salió enferma. No era diabética, y ahora, aparte de tener que cargar con un brazalete que la marca como culpable, tenemos que lidiar con nuevas enfermedades que jamás había tenido", expresó su esposo en entrevista.

El caso de las camaristas ha generado manifestaciones de familiares y allegados, quienes exigen un proceso justo y transparente, ya que aseguran que las trabajadoras fueron señaladas sin pruebas contundentes.

Mientras tanto, Hilda Natalia intenta adaptarse a esta nueva realidad: restringida en sus movimientos por el brazalete electrónico, lidiando con una salud cada vez más frágil y con la incertidumbre de un juicio que avanza lentamente.

"Lo que pedimos es justicia, que se investigue bien, porque mientras tanto ella está pagando con su salud y con su vida diaria algo que no hizo", insistió su familia.