Lluvias en la región Centro benefician al sector agropecuario

Las recientes lluvias registradas en la región Centro han generado un impacto positivo en el sector agropecuario, al lograr que cerca de 200 estanques y bordos alcanzaran su máxima capacidad, informó Luis Gutiérrez, director de Fomento Agropecuario.

El funcionario destacó que las precipitaciones han sido ampliamente benéficas para los productores, tanto del sector social como de pequeños propietarios, al favorecer la recuperación de los agostaderos donde se alimenta el ganado. "Las lluvias han sido de gran beneficio; la naturaleza por fin trajo el agua que tanto esperaban los productores. Esto permite la recuperación de los agostaderos, donde el ganado se mantiene en producción", señaló.

Explicó que este periodo es crucial para el ganado, especialmente para las vacas que se encuentran en etapa de crianza de becerros, ya que requieren mayor aporte de alimento y proteína para no interrumpir su ciclo reproductivo. Con el crecimiento de la vegetación natural, como pastos y arbustos, se cubren las necesidades alimenticias del hato ganadero, lo que contribuye a mantener su productividad.

Asimismo, indicó que los bordos de tierra y estanques utilizados para almacenar agua se llenaron en su totalidad, e incluso algunos registraron desbordamientos, lo que garantiza el abasto para que el ganado pueda beber sin necesidad de trasladar agua diariamente.

Añadió que estas lluvias también han favorecido la recuperación de los niveles en algunos pozos subterráneos, lo que representa un alivio ante las condiciones de sequía que se habían registrado. Finalmente, Gutiérrez subrayó que las precipitaciones representan el principal factor para mitigar la sequía, por lo que reconoció la importancia de este fenómeno natural para la reactivación del campo en la región.