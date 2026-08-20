Carlos García Vega asume el cargo en SIMARC: Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El gobierno de Coahuila validó y presentó la designación de Carlos García Vega como gerente regional del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), con el objetivo de dar continuidad a los proyectos para fortalecer el abasto de agua potable y modernizar la infraestructura hidráulica en esta cuenca.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, entregó el nombramiento y destacó la trayectoria de García Vega, así como la confianza depositada en su capacidad para asumir la responsabilidad.

Pimentel González señaló que el trabajo impulsado por el gobierno de Coahuila requiere coordinación y suma de esfuerzos, por lo que confió en que el nuevo gerente dará continuidad a las acciones para concretar proyectos de infraestructura y modernización de la red general de agua potable.

García Vega agradeció al gobernador la confianza para asumir el cargo y refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado, los municipios y el personal de SIMARC.

"Se trata de trabajar en equipo", señaló el funcionario, al destacar que continuará impulsando, junto con los trabajadores de la dependencia, las acciones y proyectos orientados a atender las necesidades de agua potable de la Región Carbonífera.

García Vega reconoció el trabajo realizado al interior de SIMARC y convocó al personal a mantener la coordinación y el compromiso. Durante el acto estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el coordinador regional de Mejora Coahuila, Federico Quintanilla Riojas; Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa, y personal de la dependencia.