Trabajadores de AHMSA piden proteger línea vital Coahuila-Durango

Trabajadores de AHMSA hicieron un llamado a la Jueza encargada del Proceso de Quiebra para que impida la venta de la línea Coahuila-Durango, ante la solicitud presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilar Goméz, al considerar que se trata de un activo esencial para la futura reactivación de la siderúrgica.

Tras darse a conocer el interés del Síndico de vender la parte de la empresa que mantiene en conjunto con Grupo Peñoles, Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA señaló que la venta de este activo afectaría la reactivación de operaciones, al ser el medio para el traslado de los insumos y materiales para la producción de acero.

"Estamos viendo que el síndico quiere vender la parte que tiene AHMSA con la línea Coahuila-Durango, nosotros, como trabajadores, consideramos que no deben de vender esos activos, que en realidad son muy importante para la producción en el momento en que se reactive la planta".

Con esta línea AHMSA estaba moviendo todo el material tanto de fierro como de carbón, por lo que es necesario que el nuevo comprador cuente con los equipos e infraestructura para mover los materiales que se necesitan.

Señaló que la vía está concesionada por el Gobierno Federal hasta 2028, pero los activos que el síndico pretende vender corresponden a la infraestructura y equipos operativos, como carros, locomotoras y maquinaria, que son propiedad de AHMSA y Grupo Peñoles en partes iguales.

Por ello, los trabajadores hicieron un llamado a la jueza para que rechace la solicitud de venta presentada por el Síndico y que se protejan los bienes estratégicos de la siderúrgica mientras continúa el proceso mercantil.