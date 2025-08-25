Autoridades educativas instan a padres a garantizar uso del uniforme escolar

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, las autoridades educativas de la Región Centro hicieron un llamado a los padres de familia para garantizar que los estudiantes asistan con el uniforme escolar. No obstante, aclararon que este puede adaptarse según las posibilidades económicas de cada hogar.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la región, destacó que no es obligatorio que los uniformes sean nuevos, pero sí que cumplan con la función de identificar al alumno con su escuela.

"No se exige que el uniforme sea nuevo, pero sí que se respete. Es parte de la identidad del estudiante y permite reconocer a qué institución pertenece, especialmente en caso de que surja alguna eventualidad fuera del plantel", explicó.

El funcionario recordó que los uniformes proporcionados por el Gobierno del Estado cuentan con el sello de Coahuila, lo que facilita su identificación y refuerza el sentido de pertenencia entre los alumnos.

Sobre las cuotas voluntarias, González puntualizó que estos recursos se reinvierten completamente en las escuelas, destinándose a mejoras, mantenimiento y otras necesidades del plantel, sin fines externos.

"Las cuotas se utilizan únicamente para los hijos de quienes las aportan. A veces circula información distorsionada que genera confusión, por eso es importante informarse correctamente", comentó.

Finalmente, invitó a los padres a involucrarse en los comités escolares y a conocer cómo se destinan los recursos, ya que todo lo recaudado se traduce en beneficio directo para los alumnos.