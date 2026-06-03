Javier Hernández del Ángel llama a la población a votar este domingo

A menos de una semana de la jornada electoral, diversos sectores de la sociedad hacen un llamado a la población para que acudan a las urnas el domingo y participen en la elección, ante la importancia del voto para fortalecer la democracia del país y evitar inconformidades posteriores.

El secretario de la Federación de Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel, exhortó a la población a salir a votar de manera libre y consciente por el candidato o partido de su preferencia. "Deseamos que se haga una buena votación, que salga la gente a votar, por el partido que sea, cada quien tiene sus preferencias, pero que lo hagan".

El líder transportista destacó que la participación ciudadana resulta clave para que la gente dé a conocer su opinión, legitime el resultado y evite inconformidades más adelante sobre imposiciones. "Es muy importante votar para que el día de mañana no salgan con que se los impusieron, la gente debe salir como debe ser, porque aparte es su obligación votar".

Hernández del Ángel consideró que actualmente muchos ciudadanos emiten su sufragio más por la persona que por el partido político, situación que influye en el desarrollo de la contienda electoral. Finalmente, manifestó su confianza en que la jornada electoral se llevará a cabo de manera tranquila y sin incidentes.