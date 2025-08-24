Hernández Cárdenas dona chalecos salvavidas para seguridad en la presa

SABINAS, COAH.- El presidente del Faro de Don Martín, Héctor Aguirre Dávila, agradeció la donación de diez chalecos salvavidas por parte del empresario Remberto Hernández Cárdenas. Esta donación es de gran importancia para la seguridad de los turistas que visitan la presa y se adentran en sus embarcaciones.

Aguirre Dávila destacó la importancia de los chalecos salvavidas para prevenir accidentes. 'Un chaleco salvavidas puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte', afirmó. La donación de Hernández Cárdenas es un gesto de gran responsabilidad social y compromiso con la comunidad.

Además de agradecer la donación de los chalecos salvavidas, Aguirre Dávila también expresó su gratitud a la ciudadanía por su colaboración en la rifa anual de la asociación civil, que resultó en la entrega de importantes premios donados por empresarios locales.

Con más de 20 años de servir a la sociedad brindando acciones de rescate de turistas que se adentran en la Presa Venustiano Carranza de manera gratuita, el Faro de Don Martín tiene claro su objetivo de salvar vidas.

Gracias a acciones y donaciones como la del empresario Remberto Hernández Cárdenas, El Faro de Don Martín continúa con sus acciones para prevenir accidentes a los visitantes de la presa. '.