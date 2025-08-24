Trabajador de Full Gas acusado de robo desata discusión en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Una acalorada discusión se registró en una estación de servicio ubicada en la carretera federal 57, a un costado de un centro comercial. El incidente comenzó cuando dos clientes acusaron a un trabajador de la gasolinera Full Gas de un supuesto robo de un garrafón con aceite automotriz. La empleada, Linda de Luna, solicitó el apoyo de la dirección de seguridad pública después de que la situación se tornara violenta.

Los dos sujetos comenzaron a agredir verbalmente a la empleada y al trabajador, lo que generó un ambiente tenso en la gasolinera. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los elementos de policía, se logró calmar los ánimos y evitar que la situación se volviera más grave.

Después de la intervención de la policía, ambas partes acordaron revisar las cámaras de seguridad de la gasolinera para corroborar el aparente robo. El trabajador negó ser el responsable de la acusación, y se espera que la revisión de las cámaras de seguridad aclare la situación.

La empleada de la gasolinera agradeció la rápida respuesta de la policía y destacó la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo. La gasolinera Full Gas, ubicada a un costado del puente vehicular en la entrada principal de Nueva Rosita, es un punto de servicio importante en la región y requiere una atención especial para garantizar la seguridad de los clientes y empleados.

La situación se resolvió sin mayores consecuencias, y se espera que la revisión de las cámaras de seguridad permita determinar la verdad sobre el supuesto robo. La policía continúa trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad en la región.