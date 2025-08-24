Parto fortuito atendido por Cruz Roja en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un parto fortuito se registró en el Barrio La Piedra donde paramédicos de la Cruz Roja, en coordinación con elementos de seguridad pública, atendieron a una joven madre de 23 años identificada como Vanesa 'N', quien dio a luz a un bebé en su vivienda ubicada en la calle Trinidad Rodríguez. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la madre y al recién nacido, realizando el pinzamiento del cordón umbilical y estabilizando a ambos. Gracias a la rápida respuesta de los paramédicos, liderados por la coordinadora Silvia Patricia Contreras Daniel, la joven madre y su bebé recibieron la atención médica necesaria en un momento crítico. Ambos fueron trasladados a la clínica 27 del IMSS de Palaú para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, tanto la madre como el bebé fueron reportados estables después de recibir atención médica. El apoyo de los elementos policíacos fue fundamental para el traslado seguro de la madre y el bebé. La rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja y la coordinación con los elementos de seguridad pública permitieron que la situación se desarrollara de manera favorable. La atención oportuna y eficiente de los paramédicos salvó el día y garantizó la salud y bienestar de la madre y el bebé. La Cruz Roja en Múzquiz demostró una vez más su compromiso con la comunidad, brindando atención médica de emergencia y apoyo en momentos críticos. La coordinadora Silvia Patricia Contreras Daniel y su equipo de paramédicos recibieron agradecimientos por su profesionalismo y dedicación en la atención del parto fortuito.