Iglesias católicas de Monclova invitan a la imposición de ceniza

Las iglesias católicas de Monclova invitan a la comunidad a participar este martes 18 de febrero en la imposición de ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico.

La importancia de la imposición de ceniza

En la Parroquia Santiago Apóstol se llevarán a cabo misas a las 8:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 7:00 de la tarde. Además, la imposición de ceniza se realizará de 9:00 de la mañana a 8:30 de la noche cada media hora, exceptuando los horarios de misa. Las capillas pertenecientes a esta parroquia también tendrán celebraciones para facilitar la asistencia de los fieles.

En el Sagrado Corazón de Jesús la imposición será de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde; mientras que, en Santa Teresita, San Pablo, San Judas y Santo Cristo se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía, 4:00 de la tarde y 6:00 de la tarde. El Miércoles de Ceniza es una de las fechas más significativas para la Iglesia católica, pues da inicio a la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la celebración de la Pascua. Durante esta etapa, los fieles son llamados a la reflexión, la oración, el ayuno y la conversión.

La imposición de ceniza simboliza la fragilidad humana y el compromiso de conversión. La ceniza que se coloca en la frente de los creyentes proviene de la quema de los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior y representa un recordatorio de humildad y arrepentimiento.

Entre las fechas más importantes de la Cuaresma se encuentran el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa; el Jueves Santo, cuando se conmemora la Última Cena; el Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesucristo; y el Domingo de Pascua, que celebra su resurrección. Las parroquias locales reiteraron la invitación a los feligreses para acudir a la imposición de ceniza y comenzar este tiempo litúrgico de reflexión y preparación espiritual.