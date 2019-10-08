Impune abuso sexual

Carla Carrillo Romero pide al Ministerio Público no dar carpetazo al caso de su hijo de cuatro años, quien sufrió abuso sexual por parte de su maestro Víctor L, quien le realizó tocamientos impropios cuando estudiaba en el jardín de niños Carmen Ramos del Río. Víctor daba clases de música a los alumnos de segundo semestre, la mamá del menor se dio cuenta de lo que sucedía en diciembre del año pasado y prosiguió a llevarlo con las autoridades correspondientes, el médico legista del Ministerio Público corroboró que había sido abusado sexualmente.

La denuncia la interpuso el 5 de diciembre luego que fuera revisado por el médico legista por lo que decidió no acudir al plantel por respetar los procedimientos de ley, sin embargo, el docente siguió dando clases durante un mes, el 28 de enero la señora Carla dio a conocer lo sucedido al público.

La mañana de ayer el abogado de la familia, Jorge Luis Garza Carrillo y Carla Carrillo dieron a conocer que el maestro Víctor Lumbreras interpuso una demanda civil por daño moral contra la señora.

“Es absurdo porque ni siquiera se ha decretado el no ejercicio penal de la carpeta vigente y el Ministerio Público no ha podido recabar elementos suficientes desde el 5 de diciembre del 2018, en ningún momento se le acusó al maestro de violación. Para eso está la autoridad para hacer la reclasificación de un delito, no hay violación en la prueba del médico legista”.

Señalaron, es grave tener a un maestro cerca de los menores de edad cuando tiene ese tipo de antecedentes que aunque no se han comprobado al cien por ciento, existen víctimas de un plantel en el municipio de Castaños y otro delito penal cuando era joven.

Jorge Garza añadió que Víctor Lumbreras intentó ofrecerles 20 mil pesos mediante su abogado para reparar el daño, sin embargo, la familia no está interesada en ello sino que deje de laborar y que se le aplique una sanción conforme a la ley.