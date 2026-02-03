Pensionados del IMSS exigen ajustes ante inflación

El aumento de apenas 3.8 por ciento aplicado por el Gobierno Federal a las pensiones del IMSS fue calificado como raquítico e insuficiente, al estar por debajo de la inflación, por lo que resulta insuficiente ante el alza en el precio de los productos de primera necesidad y servicios básicos.

Lo anterior lo dio a conocer Raymundo Romo, dirigente de un grupo de pensionados que exige una pensión digna, luego de que a partir de este mes de febrero se viera reflejado el aumento a las pensiones del Seguro Social.

El aumento reflejado a partir del 01 de febrero fue de tan solo el 3.8 por ciento, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en términos reales representa un aumento de entre 100 y 130 pesos mensuales para quienes reciben la cuantía mínima de entre 3 mil a 4 mil pesos.

"A muchos compañeros no les sube más de 100, 120 o 130 pesos al mes, el aumento que se está otorgando es de apenas 3.8 por ciento, ni siquiera llegamos al 4 por ciento, lo que está por debajo de la inflación".

Señaló que el aumento que se otorgó es insuficiente ante el alza constante de los precios de productos y servicios, por lo que el incremento que se da al año, se pierde inmediatamente con la inflación.

"Cómo vas a pensar que la inflación fue de 3.8 por ciento cuando el precio de alimentos, de gas y los servicios públicos siguen subiendo, ese aumento se pierde automáticamente con los incrementos y no alcanza para nada".

Mencionó que para 2026 la pensión mínima garantizada es de 10 mil 600 pesos, cifra que contrasta de manera drástica con las pensiones que perciben miles de jubilados que reciben entre 3 mil y 5 mil pesos, sin que se les haya realizado un ajuste real en décadas, y son los más afectados ante la falta de apoyos.

Ante esta situación, el grupo de pensionados mantiene un amparo en proceso, interpuesto hace un año, con el objetivo de que se reconozca el derecho a una pensión actualizada de acuerdo a la inflación o al salario mínimo.

"Lo que pedimos es que se resuelva con un criterio humanitario, esto no es un capricho, es justicia social para quienes hoy enfrentamos una situación verdaderamente compleja ante la falta de recursos", indicó.