IMSS Coahuila contrata 34 nuevos médicos en Monclova

A partir del mes de abril se sumarán 34 nuevos especialistas al IMSS en Monclova, como resultado del "Draft Médico" que se realizó del 2 al 13 de marzo en la Ciudad de México, y con lo que se busca cubrir las áreas en las que faltan médicos y mejorar la atención a los derechohabientes.

Tras concluir el pasado viernes la jornada de contratación de médicos a nivel nacional, el IMSS Coahuila informó que en total se logró la contratación de 420 médicos especialistas para el estado, superando las expectativas que se tenían.

Se indicó que con la contratación de estos médicos se cubre más del 100 por ciento de las vacantes que se contaban en las unidades médicas de todo el estado, con lo que mejorará la atención a los pacientes y se reducirán los tiempos de citas.

Los especialistas se concentran principalmente en unidades de Saltillo con 149 y Torreón con 134, seguidos de Ciudad Acuña que contará con 43 nuevos especialistas, Monclova con 34, Piedras Negras con 26 y Parras de la Fuente con 3.

Dentro de las especialidades que se lograron reclutar destaca cardiología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, urgenciólogos, pediatría, neurología, nefrología, oftalmología, reumatología, traumatología y urología, entre otras.

El titular de Servicios de Desarrollo de Personal en el estado, Jorge Almaráz Aguirre, dijo que el IMSS Coahuila logró dicho resultado gracias al apoyo de alcaldes que ofrecieron una serie de incentivos para la llegada de médicos, además de las condiciones que existen en el estado.

Señaló que los médicos serán distribuidos a las diferentes unidades con el fin de cubrir las vacantes que se tienen y garantizar la atención de los pacientes en cada una de las áreas de consulta.

Los nuevos especialistas se incluirán en las próximas semanas a las unidades, por lo que se prevé que a principios del mes de abril comiencen a brindar la atención en cada uno de los hospitales.