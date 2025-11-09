Alcalde de Rosita anuncia mejoramiento del equipo policial para fortalecer la seguridad

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez anunció que el año 2026 será el periodo con mayor inversión en materia de seguridad pública dentro de su administración, con el propósito de fortalecer la vigilancia, mejorar el equipamiento policial y garantizar la tranquilidad de las familias del municipio.

Durante una entrevista, el edil destacó el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien recientemente entregó dos nuevas patrullas que permitirán reforzar las labores de prevención del delito y respuesta ciudadana.

"Estas patrullas representan un gran apoyo para nuestro municipio. Con ellas vamos a reforzar la vigilancia y mejorar los resultados en seguridad. Hemos sabido trabajar de manera coordinada con la Fiscalía y con el Estado, y eso se refleja en la baja de los índices delictivos", expresó Ríos Ramírez.

El alcalde subrayó que las reuniones recientes entre autoridades estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado han permitido evaluar los avances en seguridad y definir nuevas estrategias de proximidad social.

"Son encuentros muy importantes porque nos damos cuenta de cómo estamos trabajando y dónde debemos reforzar esfuerzos. Los resultados han sido buenos, pero seguiremos comprometidos en mejorar", puntualizó.

Ríos Ramírez adelantó que para el próximo año se destinarán mayores recursos a la adquisición de patrullas, equipo táctico y armamento, así como a la capacitación constante de los elementos de tránsito y policía municipal.

"Este año ha sido complicado, pero el 2026 viene muy fuerte en materia de inversión para la seguridad. Vamos a seguir gestionando apoyos y trabajando en conjunto con el gobierno estatal para que San Juan de Sabinas siga siendo un municipio seguro", aseguró el alcalde.