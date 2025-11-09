Refuerzan equipo en Faro Don Martín

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de mejorar la atención y seguridad de los visitantes que acuden a la Presa Venustiano Carranza, la Asociación Civil El Faro de Don Martín realizó recientemente la adquisición de nuevos materiales y equipos. Así lo dio a conocer Héctor Aguirre Dávila, presidente de la organización, quien destacó que estas acciones buscan fortalecer el servicio gratuito de rescate que ofrecen en la zona.

La inversión incluyó la reposición y compra de diversos implementos esenciales para las labores de vigilancia, atención y prevención. Entre los artículos adquiridos se encuentran largavistas, un telescopio monocular, banderas, un comedor portátil, enfriador de agua, botiquín de primeros auxilios, botes para basura, abanicos y ponchos térmicos, entre otros.

Además, se instalaron organizadores para chalecos salvavidas, lo que permitirá un acceso más rápido y ordenado a este equipo vital en caso de emergencia. Aguirre Dávila subrayó que estas mejoras no solo optimizan la operatividad del equipo de rescate, sino que también elevan la experiencia de los turistas que visitan este importante cuerpo de agua en la región.

La asociación recordó a la comunidad que en sus instalaciones se ofrece el préstamo gratuito de chalecos salvavidas, una medida que ha sido clave para prevenir accidentes y fomentar una cultura de seguridad entre los visitantes. Esta iniciativa ha sido bien recibida por los turistas, quienes valoran el compromiso de El Faro de Don Martín con la protección de la vida.

Con estas acciones, El Faro de Don Martín reafirma su papel como un actor fundamental en la promoción del turismo seguro en la Presa Venustiano Carranza, consolidándose como un ejemplo de participación ciudadana y responsabilidad social en la región carbonífera de Coahuila.