IMSS Durango investiga muertes de cinco recién nacidos por bacteria

DURANGO — El Instituto Mexicano del Seguro Social inició una investigación interna y activó protocolos epidemiológicos de emergencia tras confirmarse el fallecimiento de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1, ubicado en la ciudad de Durango.

De acuerdo con los reportes oficiales de la institución, la investigación técnica se puso en marcha luego de detectarse la presencia de una bacteria altamente resistente en el área de cuidados intensivos neonatales del nosocomio. Las autoridades sanitarias procedieron al aislamiento preventivo del área hospitalaria afectada para realizar labores profundas de desinfección, esterilización de equipos médicos y la toma de muestras bacteriológicas destinadas a determinar el origen de la contaminación.

Acciones de la autoridad

Especialistas del nivel central del IMSS se trasladaron a la entidad para coordinar la revisión de los expedientes clínicos, evaluar los procedimientos de control de infecciones y brindar atención médica especializada a los demás lactantes internados en la unidad. La delegación estatal del instituto sostuvo reuniones con los familiares de las víctimas para dar seguimiento a los peritajes e informar sobre los avances de la indagatoria administrativa.

Detalles confirmados

El organismo médico federal reiteró su compromiso de deslindar responsabilidades operativas o de personal en caso de confirmarse negligencia en la aplicación de los protocolos de bioseguridad, al tiempo que mantiene el monitoreo estrecho de los pacientes que continúan en observación preventiva dentro del área pediátrica.