Cateo en Múzquiz deja dos detenidos y sustancias aseguradas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó sobre el cateo número 48 realizado en la región, el cual tuvo lugar en el municipio de Múzquiz y dejó como resultado la detención de dos personas, además del aseguramiento de narcóticos, otro más de concreto durante la tarde en la Villa de Palaú.

El delegado de la Fiscalía en la cuenca, Lic. Diego Garduño Guzmán, señaló que esta acción se llevó a cabo en atención a la instrucción del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández, tras atender reportes ciudadanos provenientes de la colonia El Borbollón.

La diligencia fue ejecutada por el Grupo de Reacción Especial (GREC) en coordinación con corporaciones de seguridad como la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, así como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes participaron activamente en el operativo.

Asimismo, se contó con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral y aseguraron el área, garantizando el desarrollo del cateo sin incidentes.

Las personas detenidas, presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, junto con el narcótico con características de metanfetamina en diversas presentaciones, fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Con estas acciones, la Fiscalía reafirma el compromiso de dar seguimiento a los reportes ciudadanos y fortalecer el Blindaje Coahuila, en busca de mantener un estado ordenado y seguro.