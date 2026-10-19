IMSS Monclova realiza marcha para concientizar sobre cáncer de mama

El miedo, la vergüenza y la resistencia a acudir al médico continúan como obstáculos para detectar oportunamente el cáncer de mama, lo que provoca que algunas pacientes lleguen cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

En el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el IMSS en Monclova realizó una marcha para concientizar a la población sobre la importancia de la detección oportuna, con la participación de personal del instituto y estudiantes de escuelas de enfermería.

Armando Treviño, subdirector de Medicina Familiar de la Clínica 7 del IMSS, señaló que, aunque ha aumentado la conciencia sobre la prevención en los casos de cáncer, todavía hay mujeres que postergan las revisiones médicas por temor o vergüenza y acuden hasta que presentan síntomas.

"Más que un aumento en la incidencia, lo que nos sorprende es que los casos lleguen en etapas avanzadas, pudiendo venir antes, ante un cambio de coloración, una tumoración o mediante los chequeos médicos preventivos".

Destacó que la detección temprana aumenta las posibilidades de curación, por lo que llamó a las mujeres a normalizar las consultas preventivas y dejar de lado el temor de acudir a revisión.

Señales como la aparición de una bolita o cambios en la coloración de la piel requieren atención médica; sin embargo, subrayó que no es necesario esperar a presentar síntomas para acudir a revisión.

El subdirector médico recordó que las revisiones preventivas también permiten detectar otros padecimientos, como diabetes e hipertensión, por lo que exhortó a la población a acudir periódicamente a los módulos de atención.