Pacientes del IMSS Monclova se quedan sin quimioterapias por falta de medicamentos

Pacientes con cáncer se quedaron sin recibir sus quimioterapias este martes en la Clínica 86 del IMSS, en Monclova, debido a que no llegaron los medicamentos necesarios para preparar sus tratamientos, por lo que todos los derechohabientes que acudieron a su cita fueron regresados a sus hogares.

La suspensión del tratamiento ocurrió en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuando los pacientes esperaban recibir sus terapias programadas, pero no llegó el medicamento, por lo que exigieron una solución para poder continuar con sus tratamientos. "Hoy nos regresaron, tampoco llegó absolutamente ningún tipo de medicamento para este terrible padecimiento", señalaron pacientes, quienes advirtieron que el cáncer no espera y que el tiempo es valioso para enfrentar la enfermedad.

De acuerdo con testimonios, el personal del instituto les explicó que, debido a trabajos de mantenimiento en las instalaciones donde se preparan los medicamentos, no fue posible enviar las mezclas al Centro de Infusiones. La suspensión se suma a la falta de medicamentos que enfrentan pacientes oncológicos desde hace varios meses; entre los casos reportados está el del bevacizumab, un fármaco que tienen cerca de 4 meses sin surtir.

Los pacientes oncológicos señalaron que la falta de medicamentos y la interrupción de las quimioterapias generan incertidumbre entre quienes dependen de la continuidad de sus tratamientos. Aunque reconocieron que el personal de la unidad médica no es responsable del desabasto, exigieron garantizar el suministro de los fármacos y evitar nuevas suspensiones.